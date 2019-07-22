Лидеры нарастили отрыв: ЦИК обработала более трети протоколов

В Верховную Раду, по предварительным данным, проходят пять партий.
Партия Слуга народа продолжает лидировать на внеочередных парламентских выборах по результатам обработки Центральной избирательной комиссией 33,79% протоколов.
За Слугу народа отдали свои голоса 42,15% избирателей.
В то же время партию Оппозиционная платформа - За жизнь поддержали 12,70% принявших участие в голосовании.
Третье место занимает партия Европейская солидарность, у нее поддержка 8,72% избирателей.
Также в Раду нового созыва проходит Всеукраинское объединение Батькивщина с 8,17% голосов.
Кроме того, партия Голос заручилась поддержкой 6,41% избирателей.
За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.