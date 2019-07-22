Лидеры нарастили отрыв: ЦИК обработала более трети протоколов

ЦИК обработала более 30% протоколов / УНИАН

Партия Слуга народа продолжает лидировать на внеочередных парламентских выборах по результатам обработки Центральной избирательной комиссией 33,79% протоколов.

За Слугу народа отдали свои голоса 42,15% избирателей.

В то же время партию Оппозиционная платформа - За жизнь поддержали 12,70% принявших участие в голосовании.

Третье место занимает партия Европейская солидарность, у нее поддержка 8,72% избирателей.

Также в Раду нового созыва проходит Всеукраинское объединение Батькивщина с 8,17% голосов.

Кроме того, партия Голос заручилась поддержкой 6,41% избирателей.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.