ЦИК обработала более 25% протоколов: в Раду проходят пять партий

Выборы в парламент состоялись 21 июля 2019 года

В Центральной избирательной комиссии обработали 25,82% протоколов и публикуют официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля 2019 года.

Согласно данным ЦИК, на данный момент в голоса распределяются следующим образом:

Слуга народа - 42,03%;

Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,64%;

Европейская солидарность - 8,64%;

Батькивщина - 8,33%;

Голос - 6,38%.

Напомним, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.

По данным Национального экзит-пола, пять партий прошли необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. А именно кресла в Раде получат Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.

В 2019 году году на парламентские портфели претендовали 22 партии и 3 084 кандидата на мажоритарных округах.