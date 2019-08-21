Россия отпустила одного политзаключенного: он уже в Украине

Роман Терновский уже прибыл в Украину, и направляется домой / capital.ua

Россия отпустила политического узника Романа Терновского в связи с окончанием незаконного срока заключения. Его осудили за участие в организации Правый сектор, которая запрещена в РФ и прозвана экстремистской.

По информации Объединения родственников политзаключенных Кремля, мужчина уже в Украине, но находится в ужасном состоянии и направляется домой в Харьковскую область.

"Человек вообще не имеет денег и любых других ресурсов", - сказано в посте.

Терновского задержали в октябре 2017 года, когда он ехал в Ростов-на-Дону к своей супруге, гражданке России.

Следствие заявило, что в 2015-2016 годах Терновский в Украине организовывал изготовление и распространение атрибутики с символикой Правого сектора, а также неоднократно участвовал в митингах, "направленных против интересов России".

Дело слушалось в особом порядке в закрытом режиме. Терновскому предьявили обвинения за участие в Правом секторе и блокаду российских фур в 2016 году.

Его приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии за "участие в деятельности экстремистской организации".

Ранее в РФ заявили о возможной выдаче политзаключенных Украине - СМИ.