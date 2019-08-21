В РФ заявили о возможной выдаче политзаключенных Украине - СМИ

Пока что нет официального подтверждения этой информации - На фото Павел Гриб/izvestia.kiev.ua

Россия может выдать Киеву пятерых политзаключенных. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на осведомленные источники. Однако, на данный момент нет официального подтверждения этой информации.

По данным СМИ, украинцев могут выдать для "отбывания наказания, назначенного судами в Российской Федерации". Вероятно, речь идет о политзаключенных, для которых накануне приняли передачи в московском СИЗО Лефортово - это Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко. По мнению правозащитников, это свидетельствует о том, что всех их перевели в данное учреждение.

Тем временем директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, также не исключает выдачу Украине политзаключенных и моряков.

"Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц… И моряков тоже. Хоть это и не вопрос нормандского формата, а скорее двусторонних отношений России и Украины, как и вся эта азово-керченская история", - цитируют Чеснакова российские СМИ.

Читайте такжеВолкер назвал главное условие для освобождения пленныхНапомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.