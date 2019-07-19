Зеленский назвал механизм возврата Россией Украине пленных моряков

Киев не говорит об обмене относительно моряков, отметил президент.
Российская Федерация должна просто вернуть Украине захваченных в плен 24 моряков, а не обменять.
Не идет речь относительно обмена украинских моряков, рассказал президент Владимир Зеленский на презентации мобильных жилых модулей в Минобороны, пишет УНИАН.
Глава государства подчеркнул, что "моряков нам должны вернуть".
"Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков…", — заявил лидер нашей страны.
Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. У главы украинского государства сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.
Позже депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в России, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.