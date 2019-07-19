Зеленский назвал механизм возврата Россией Украине пленных моряков

Россия должна вернуть Украине моряков, заявил Владимир Зеленский / president.gov.ua

Российская Федерация должна просто вернуть Украине захваченных в плен 24 моряков, а не обменять.

Не идет речь относительно обмена украинских моряков, рассказал президент Владимир Зеленский на презентации мобильных жилых модулей в Минобороны, пишет УНИАН.

Глава государства подчеркнул, что "моряков нам должны вернуть".

"Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков…", — заявил лидер нашей страны.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону. У главы украинского государства сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в России, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.