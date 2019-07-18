Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам

Европейские парламентарии призвали власти РФ безоговорочно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.
В четверг, 18 июля, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в Российской Федерации, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.
Резолюцию поддержали 458 парламентариев, 80 — высказались против, а 89 — решили не голосовать, говорится на сайте Европарламента.
В документе Европарламент призывает освободить украинцев, которые были задержаны как в РФ, так и на оккупированной территории Украины.
"...Депутаты призывают российские власти безоговорочно освободить всех незаконно… задержанных граждан Украины без дальнейших задержек…", — отметили в ЕП.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора глава России Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех".
Напомним, Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону 11 июля. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.
Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.
После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух государств.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.