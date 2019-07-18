Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам

18 июля 2019, 14:18

Европейские парламентарии призвали власти РФ безоговорочно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

Европарламент призвал Россию безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев
Европарламент призвал Россию безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев / Reuters

В четверг, 18 июля, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в Российской Федерации, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.

Резолюцию поддержали 458 парламентариев, 80 — высказались против, а 89 — решили не голосовать, говорится на сайте Европарламента.

В документе Европарламент призывает освободить украинцев, которые были задержаны как в РФ, так и на оккупированной территории Украины.

"...Депутаты призывают российские власти безоговорочно освободить всех незаконно… задержанных граждан Украины без дальнейших задержек…", — отметили в ЕП.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора глава России Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех"

Напомним, Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону 11 июля. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух государств

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1
Россия резолюция пленные моряки Европарламент
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:05
Нацбанк уже ждет "под елочку" $2 млрд от МВФ
15:00
"Ху*вая агитация": в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор Видео
14:52
"Выдающиеся заслуги перед Украиной": Зеленский дал Канделаки украинское гражданство
14:37
Смягчение монетарной политики: Нацбанк заявил о снижении учетной ставки Видео
14:36
Запрет на любую стрельбу и ответственность за огонь: Бессмертный рассказал о новшествах перемирия
14:35
Танці з зірками 2019: третьим судьей стал Франциско Гомес Видео
14:33
В Раду проходят шесть партий, еще две - на грани - опрос выборы
14:18
Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам
14:09
"Все стены в крови": в Киеве нашли убитой женщину Фото Видео
13:55
У Путина оценили намерение Украины выдавать паспорта этническим украинцам Видео
13:50
Предвыборный ажиотаж мешает: Путин пока не жаждет личной встречи с Зеленским
13:35
Не насильственная смерть: в полиции раскрыли детали гибели ведущего в Одессе
13:33
Даже боевики на обмен согласились, а Кремль всё испортил – Бессмертный Видео
13:32
В Мексике убили молодого футболиста
13:26
"Устроили каникулы": Зеленский припечатал Парубия, обвинив Раду в "преступной бездеятельности" Видео
13:22
В Киеве пройдет первый Украинский крестный ход
13:05
"Трусики забыла": Никитюк в полотенце заставила всех женщин страны мечтать о Рафике
13:01
Экс-кандидат в президенты IBU задержана по подозрению в получении взятки
12:57
Стали получать материалы на топ-чиновников: Сытник поблагодарил Баканова
12:53
"Мерседес" за 100 гривен: журналисты узнали, как депутат Емец увильнул от уплаты налогов
12:44
"Понимание слов у нас разное": Песков сделал важное уточнение по договоренностям Путина и Зеленского Видео
12:30
"Полупокерные дебилы": Ярош "проехался" по советникам Зеленского
12:26
Илья Кваша: "После неудачного прыжка, меня доставали со дна бассейна"
12:24
Венгерская газета на карте оттяпала часть Украины: в СБУ резко отреагировали
12:17
Данилишин пояснил, что будет с траншами МВФ после отставки Лагард
12:17
Первые результаты парламентских выборов в Украине: чат с политологом Владимиром Фесенко
12:02
Огонь охватил офис известной японской аниме-компании, десятки жертв Фото Видео
12:01
Еще $30 млн не досчитались: Зеленский ошарашил новым скандалом в оборонке Видео
11:54
Синоптик дала прогноз погоды на "избирательное воскресенье" Видео
11:50
С Кевина Спейси сняли обвинения за сексуальные домогательства
11:36
Метро без жетонов: еще одна станция переходит на новые правила
11:31
Гривна дала евро по носу, а доллару – не смогла Видео
11:20
На Ровенщине в карьере песком засыпало детей, есть жертва Фото
11:17
Гройсман прогнозирует новые выборы в Раду уже через два года
11:03
Госслужба на высоте: мертвому 4 года Скрябину прислали штраф
11:03
Свежий Рейтинг подвезли: партия Зеленского смачно пооткусывала проценты у конкурентов Видео
11:02
Валили клубы дыма: в Киеве посреди дороги загорелась маршрутка Видео
10:59
Украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров новости компании
10:50
Украина резко откликнулась на "паспортные поблажки" Путина жителям Донбасса Видео
10:43
Как живут главные подозреваемые в деле о теракте Боинга MH17
10:29
Обиделись из-за погрома Российского центра: Следком РФ шьет дело главе ОУН
10:22
Российская ведущая засветилась в Киеве после незаконного посещения Крыма
10:21
"Жалкая тысяча": первый помощник Зеленского озвучил его гонорар Видео
10:10
Зеленский объяснил, как Слуга народа может убить традицию "терок" в Раде Видео
10:04
"Чё, пацаны, новый сезон сериала от HBO?": под Тверью случилось ЧП с 3 из 4-х энергоблоков АЭС
09:50
Почему решить вопрос Крыма не готов ни один украинский политик мнение
09:49
В Одессе при странных обстоятельствах погиб ведущий
09:45
Лига Чемпионов: все пары второго квалификационного раунда
09:35
Главные новости 18 июля: предложение Путина Зеленскому и закрытие дела против Порошенко Видео
09:26
"Чтобы Путин остался с гордо поднятой головой": у Зеленского рассказали, как и о чем будут договариваться с РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять