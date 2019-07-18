Европарламент выдвинул России жесткое требование по пленным украинцам

Европарламент призвал Россию безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев / Reuters

В четверг, 18 июля, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию относительно нарушения прав человека в Российской Федерации, в которой призвали страну безоговорочно освободить всех незаконно задержанных украинцев, в частности, 24-х пленных моряков.

Резолюцию поддержали 458 парламентариев, 80 — высказались против, а 89 — решили не голосовать, говорится на сайте Европарламента.

В документе Европарламент призывает освободить украинцев, которые были задержаны как в РФ, так и на оккупированной территории Украины.

"...Депутаты призывают российские власти безоговорочно освободить всех незаконно… задержанных граждан Украины без дальнейших задержек…", — отметили в ЕП.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора глава России Владимир Путин предлагал ему провести обмен пленными в формате "всех на всех".

Напомним, Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону 11 июля. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух государств.