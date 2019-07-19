Обмен пленными: Зеленский сделал "прекрасный первый шаг", которого и добивался Кремль

Зеленский готов обменять Вышинского на Сенцова / сайт президента Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

"Относительно господина Вышинского. Если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", — цитирует РИА Новости президента Украины.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что возвращение Вышинского могло бы быть "прекрасным первым шагом" в деле обмена пленными между РФ и Украиной.

А пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверила, что Киев готов поддержать предложенный Москвой первый шаг доброй воли. Обменять Вышинского на Сенцова в Офисе президента предложили одновременно.

Читайте также"Он не маньяк": у Зеленского рассказали, кто Путин на самом делеНапомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сказал, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран.

Что касается Вышинского, то 16 июля уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова прокомментировала ситуацию вокруг возможного обмена захваченных Россией украинских моряков Вышинского.

Перед этим генеральный прокурор Юрий Луценко исключил передачу Вышинского России.

"По крайней мере, до того времени, пока суд не вынесет решение по его делу. Если суд его оправдает, он будет свободным человеком… Если суд его приговорит, то он сможет сделать это (покинуть страну, - ред.) только после отбытия наказания", – пояснил глава ГПУ.