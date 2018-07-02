Геращенко обнародовала имена россиян-заключенных для обмена на украинцев

Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.
2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в прямом эфире перечислила имена россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России украинцев.
Всего, по ее словам, в список вошли 23 гражданина РФ.
В эфире телеканала "Прямий" на YouTube она назвала следующие имена:
- Ольга Ковалис;
- Лариса Чубарова;
- Виктор Агеев;
- Александр Баранов;
- Анатолий Бусыгин,
- Варлерий Гратов;
- Александр Валихидис;
- Вячеслав Высоцкий;
- Олег Доронин;
- Руслан Гаджиев;
- Владислав Гречин;
- Игорь Кемаковский;
- Максим Одинцов;
- Максим Сливка;
- Сергей Егоров;
- Валерий Иванов;
- Евгений Нефедов;
- Василий Кусаки;
- Владислав Макаров;
- Денис Сидоров;
- Павел Черных;
- Алексей Седин;
- Евгений Шаталов.
"Это граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе. Или пока по их делам еще ведутся судебные процессы", – пояснила вице-спикер Рады.
Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.
Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.
В свою очередь Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.