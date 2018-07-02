Геращенко обнародовала имена россиян-заключенных для обмена на украинцев

2 июля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в прямом эфире перечислила имена россиян, которых Украина готова обменять на удерживаемых в России украинцев.

Всего, по ее словам, в список вошли 23 гражданина РФ.

В эфире телеканала "Прямий" на YouTube она назвала следующие имена:

Ольга Ковалис;

Лариса Чубарова;

Виктор Агеев;

Александр Баранов;

Анатолий Бусыгин,

Варлерий Гратов;

Александр Валихидис;

Вячеслав Высоцкий;

Олег Доронин;

Руслан Гаджиев;

Владислав Гречин;

Игорь Кемаковский;

Максим Одинцов;

Максим Сливка;

Сергей Егоров;

Валерий Иванов;

Евгений Нефедов;

Василий Кусаки;

Владислав Макаров;

Денис Сидоров;

Павел Черных;

Алексей Седин;

Евгений Шаталов.

"Это граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или же за участие в военных действиях на Донбассе. Или пока по их делам еще ведутся судебные процессы", – пояснила вице-спикер Рады.

Она уточнила, что обнародовать эти данные ей разрешили.

Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.

В свою очередь Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.