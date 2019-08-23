"Дайте мне выполнить свое дело": Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией

Владимир Зеленский ждет результаты переговоров по обмену пленными в ближайшие дни / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что обсуждение Россией и Украиной вопроса обмена удерживаемых приведет к конкретному результату в ближайшие дни.

Зеленский в рамках Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве сказал журналистам, что лично два месяца работает над вопросом возвращения политзаключенных и моряков домой.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже ближайшие дни, не хочу загадывать", - сказал Зеленский.

Также стало известно, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова на один день прилетела в Киев.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Ранее стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.