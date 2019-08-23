Российский омбудсмен Москалькова на один день прилетела в Киев

Москалькова пробудет в Киеве один день / Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 августа прибыла к Киев. Российский омбудсмен пробудет в столице Украины один день. Причины ее визита неизвестны.

Москалькова вылетела в Украину ночью.

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

В посольстве России в Киеве сообщили, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прибудет в Украину.

"Да, есть информация, что она будет. Визит на один день", - сообщили агентству Интерфакс-Украина в посольстве РФ.

Цель ее визита в посольстве России не уточнили.

Напомним, российская газета Коммерсант со ссылкой на источники сообщала, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в том числе и задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки. При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский якобы сам отказался от обмена. В целом, Москва передаст Киеву 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении.