Обмен заключенными между Украиной и РФ: СМИ рассказали о судьбе Сенцова и Вышинского

Олег Сенцов не попал в списки на обмен / facebook.com/denisovaombudsman

В число более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, которых стороны готовятся обменять, могут попасть все захваченные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки.

При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сам отказался от обмена, сообщает в пятницу газета Коммерсант со ссылкой на информированные источники.

Источники газеты подчеркнули, что Москва передаст Киеву 33 человека. Столько же должны уехать в обратном направлении. Обмен не затронет режиссера Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Его, по данным издания, в списках нет.

Читайте такжеАдвокат рассказал о подготовке обмена украинского моряка на экс-"беркутовца""Что касается главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, то он сам отказался участвовать в обмене. Обвиняемый украинскими властями в государственной измене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения", - пишет газета.

В статье отмечается, что точные сроки обмена ни одна из сторон не называет. Скорее всего, он состоится до конца этого месяца. При этом знакомые с содержанием переговоров собеседники издания констатируют наличие принципиальной договоренности по этому вопросу, пишет издание.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.