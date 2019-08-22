В Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену заключенными

Кремль / Фото: Reuters

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - отметил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Ранее стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.