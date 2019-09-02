Обмен пленными: Москалькова разьяснила, что затягивает процесс

2 сентября 2019, 15:43

Украине и России предстоит провести ряд юридических процедур.

Москалькова
Татьяна Москалькова обьяснила, что нужно для проведения обмена пленными / Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обьяснила, почему задерживается обмен пленными между Украиной и Россией.

Так, Москалькова на один из вопросов студентов в Московском городском педагогическом университете отметила, что переговоры по взаимному освобождению удерживаемых между РФ и Украиной идут, но процесс затягивается из-за оформления документов, передает Интерфакс-Украина.

"Очень важно, чтобы люди могли вернуться домой. Нужно провести ряд юридических процедур, связанных с оформлением документов, другими вопросами, но процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала Москалькова.

Отметим, Руслан Рябошапка после назначения на пост генпрокурора сообщил, что Украина и Россия обменялись пленными, и 30 августа на украинскую территорию возвращаются незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов, пленные моряки и ряд других политзаключенных. Позже в Службе безопасности Украины утверждали, что окончательной даты обмена пленными пока нет.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Также стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.

Ранее Владимир Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией.

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Россия обмен пленными Татьяна Москалькова Украина
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