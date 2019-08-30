"Не сегодня": в СБУ прояснили ситуацию с обменом пленными

Обмен пленными 30 августа не состоится, подчеркнула Елена Гитлянская

Начальник Управления взаимодействия со СМИ и общественностью Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала ситуацию вокруг обмена пленными между Украиной и РФ.

Как подчеркнула она в комментарии журналистам, обмен пленными 30 августа не состоится.

"Не сегодня", – сказала Гитлянская в комментарии Обозревателю.

По ее словам, окончательной даты обмена пленными пока нет: "Никаких препятствий, все идет планово".

Отметим, что о переносе обмена пленными на сентябрь также сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, что обмен пленными "еще не завершен""Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели", - говорится в сообщении.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

В то же время СМИ сообщили о том, что часть украинцев, удерживаемых в России, отказалась от участия в обменной операции с задержанными в Украине граждан РФ.