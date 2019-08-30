В Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия

Олег Сенцов также есть в списке освобожденных/ Фото Антон Наумлюк

В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В Сети опубликовали фамилии освобожденных украинских пленных. Список опубликовали в Telegram-канале Klymenko Time.

В обнародованном списке есть фамилии Олега Сенцова, Павла Гриба, Николая Карпюка, Владимира Балуха. При этом уточняется, что по Роману Сущенко, Евгению Панову, Александру Кольченко, Станиславу Клыху пока точной информации о том, что их обменяли, нет.

"Суммарно было бы 32 человека, в ГПУ в последний раз говорили о формуле "35 на 35". Возможно, недостающие 7 человек будут во второй части обмена", - добавляют в Telegram-канале.

Журналист Соня Кошкина в своем Telegam-канале сообщила, что самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в 5 утра Киеве.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Ранее экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

29 августа стали известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из колонии №8 Лабытнанги в один из московских следственных изоляторов.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что в Российской Федерации должны освободить украинцев-политзаключенных. По его словам, наши соотечественники могут прибыть на Родину в пятницу, 30 августа.