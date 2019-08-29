Сенцова срочно доставили в СИЗО Москвы – источник

Украинский политзаключенный Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из колонии №8 Лабытнанга в один из московских следственных изоляторов.

Как передает Telegram-канал Незыгарь, официального подтверждения этой информации пока нет.

Отмечается, что срочный перевод Сенцова в Москву может быть связан с готовящимся обменом заключенными между Украиной и Россией.

"Всё же Вышинского меняют на Сенцова. Идут отдельно от списка 33/33", - добавляет издание.

Напомним, 28 августа суд освободил из СИЗО Кирилла Вышинского под его обязательство.

Ранее стало известно, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией переносится: названа причина.