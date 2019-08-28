Суд освободил Кирилла Вышинского под его обязательство

Из зала суда его освободили немедленно.
Суд в Киеве 28 августа освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.
Из зала суда его освободили немедленно.
Журналист Кирилл Вышинский обязан будет являться в суд или к следователю по первому их требованию.
Арест Вышинского продолжался более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
По информации СМИ, Вышинский — один из кандидатов на обмен пленными между Украиной и Россией.
Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Ключевым вопросом стало освобождение захваченных в плен моряков.
Позже Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.
Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.
Сегодня адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что завершить процедуру обмена пленными невозможно, пока нет соответствующего указа о помиловании россиян главы Украины Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.
- 15 мая СБУ задержала директор РИА Новости Украина Вышинского, ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.
- Сообщалось, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности — это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.