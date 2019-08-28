Обмен пленными между Украиной и Россией переносится: названа причина / РИА Новости Украина

Обмен заключенными между Украиной и РФ откладывается на неопределенный срок.

Как пояснил адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, завершить процедуру невозможно, пока нет соответствующего указа о помиловании россиян главы Украины Владимира Зеленского.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть какие-то силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", – цитирует его Тасс.

Еще вчера он заявлял, что процедура юридического оформления участников обмена между Киевом и Москвой подходит к концу.

Ранее сообщалось, что обмен пленными может состояться до конца текущей недели.

Также адвокат Валентин Рыбин заявлял, что экс-глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намеренно задерживает обмен пленными между Россией и Украиной, отказываясь сотрудничать с юристами.