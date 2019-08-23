Адвокат пояснил причины задержки с обменом пленных

Кирилл Вышинский задерживает такой долгожданный обмен пленными / УНИАН

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что экс-глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намеренно задерживает обмен пленными между Россией и Украиной, отказываясь сотрудничать с юристами.

Видеообращение защитника в своем Telegram-канале обнародовал журналист Анатолий Шарий.

"По теме предстоящего обмена. Все тут напряглись, много разговоров… И тут выясняется, что команда, которая собирается на обмен с РФ, ждут одного участника. Как вы думаете, кого мы должны все хором попросить? Кирилл! (Вышинский, – Ред.) Давай это сделаем вместе! Но Кирилл держится молодцом. Он говорит: "Я никогда, ни за что… Ни для кого… Я сам для себя…. Мы все просим тебя, пожалуйста, согласись (на обмен, – Ред.) и сделай это! Давай сделаем это вместе", – сказал Рыбин.

Адвокат отметил, что Вышинский ведет себя несколько неразумно, поскольку должен осознавать, что речь идет об освобождении огромного количества людей, которых дома уже долгое время ждут родные и близкие, а не только лично его персоны.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Ранее стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.