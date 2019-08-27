Стало известно, что тормозит обмен пленными

Когда состоится сам обмен - пока неизвестно / Фото: REUTERS

Процедура юридического оформления участников обмена между Киевом и Москвой подходит к концу. На данный момент - дело за указом президента Владимира Зеленского о помиловании. Об этом заявил адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин.

"В настоящее время процедура юридического оформления участников процедуры обмена завершается, и пока она не завершится, никто никуда не поедет... Мы ожидаем, когда выйдет указ президентский о помиловании", - цитирует Рыбина Интерфакс-Украина.

При этом адвокат не смог спрогнозировать сроки, когда состоится сам обмен пленными между Россией и Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что обмен пленными может состояться до конца текущей недели. Также адвокат Валентин Рыбин заявлял, что экс-глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намеренно задерживает обмен пленными между Россией и Украиной, отказываясь сотрудничать с юристами.