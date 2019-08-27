Стало известно, когда состоится обмен пленными между Украиной и РФ

27 августа 2019, 07:17

На данный момент проводится финальная работа по согласованию списков на обмен.

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Кирилл Вышинский не попал в списки на обмен / УНИАН

Сегодня, 27 августа, Киев и Москва возобновят подготовку к обмену пленными, а сам обмен планируется провести до конца недели. Об этом сообщил адвокат находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентин Рыбин.

В то же время точная дата адвокату  не известна.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти", - цитируют Рыбина росСМИ.

По его словам, сейчас стороны должны снять все обвинения с лиц, заявленных на обмен: "Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена".

Источники, близкие к процессу, подтвердили, что сейчас идет финальная работа по согласованию списков, однако в них по-прежнему не включен журналист Кирилл Вышинский и нет ясности относительно украинских моряков.

Также нет окончательного решения, сколько человек будет в списках с обеих сторон.

Читайте такжеВолкер анонсировал встречу с Сурковым и оценил перспективы обмена пленныхНапомним, ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что экс-глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намеренно задерживает обмен пленными между Россией и Украиной, отказываясь сотрудничать с юристами.

Ранее сообщалось, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в том числе и задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки. При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский якобы сам отказался от обмена. В целом, Москва передаст Киеву 33 человека, столько же должны уехать в обратном направлении.

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Россия обмен пленными Кирилл Вышинский Украина новости России
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