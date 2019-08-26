Час Х близок: Украина и Россия утвердили дату обмена пленными

Украина и Россия согласовали дату обмена пленными/ Фото: REUTERS

Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже определена.

При этом, по словам киевского адвоката Валентина Рыбина, оказывающего помощь бойцам "Беркута" и участникам Русской весны, списки для обмена удерживаемых лиц между Роccией и Украиной пока не утверждены.

"Дата обмена известна, ждем", - проинформировал он.

В свою очередь, адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова - Игорь Свинцицкий назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.

По его словам, обмен произойдет 28 и 29 августа.

Свиницкий рассказал, что его подзащитного обменяют на одного из украинских моряков. Однако он не уточнил на какого именно, передает Газета.ру.

Читайте такжеОбмен пленными: стало известно, на кого "раскошелится" УкраинаНапомним, ранее адвокат Валентин Рыбин заявил, что экс-глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намеренно задерживает обмен пленными между Россией и Украиной, отказываясь сотрудничать с юристами.

"По теме предстоящего обмена. Все тут напряглись, много разговоров… И тут выясняется, что команда, которая собирается на обмен с РФ, ждут одного участника. Как вы думаете, кого мы должны все хором попросить? Кирилл! (Вышинский, – Ред.) Давай это сделаем вместе! Но Кирилл держится молодцом. Он говорит: "Я никогда, ни за что… Ни для кого… Я сам для себя…. Мы все просим тебя, пожалуйста, согласись (на обмен, – Ред.) и сделай это! Давай сделаем это вместе", – сказал Рыбин.

Также ранее Владимир Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией. Президент Украины в рамках Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве сказал журналистам, что лично два месяца работает над вопросом возвращения политзаключенных и моряков домой.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже ближайшие дни, не хочу загадывать", - сказал Зеленский.