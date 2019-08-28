В Кремле возрадовались освобождению Вышинского / Униан

В Кремле решение украинского суда освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи приветствуют.

Позицию российских властей по делу Кирилла Вышинского озвучил Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", — заявил он.

Сам Вышинский считает, что в решении суда нет ничего сверхъестественного.

"Я связываю это с тем, что суд наконец-то принял справедливое ко мне решение… Возможно, раньше это было сложнее", – заявил Вышинский журналистам в ответ на вопрос, связывает ли он изменение своей меры пресечения с изменением политической ситуации в Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского является первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста".