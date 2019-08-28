В Кремле возрадовались освобождению Вышинского

Позицию российских властей по делу Кирилла Вышинского озвучил Дмитрий Песков.
В Кремле решение украинского суда освободить журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи приветствуют.
Позицию российских властей по делу Кирилла Вышинского озвучил Дмитрий Песков.
"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского, и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", — заявил он.
Сам Вышинский считает, что в решении суда нет ничего сверхъестественного.
"Я связываю это с тем, что суд наконец-то принял справедливое ко мне решение… Возможно, раньше это было сложнее", – заявил Вышинский журналистам в ответ на вопрос, связывает ли он изменение своей меры пресечения с изменением политической ситуации в Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского является первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста".
- 15 мая СБУ задержала директор РИА Новости Украина Вышинского, ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.
- Сообщалось, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности — это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.