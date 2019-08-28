Украинский суд освободил Кирилла Вышинского

28 августа 2019, 11:59

Из зала суда его освободили немедленно.

Украинский суд освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
Украинский суд освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского / Униан

Суд в Киеве 28 августа освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Из зала суда его освободили немедленно.

Журналист Кирилл Вышинский обязан будет являться в суд или к следователю по первому их требованию.

Арест Вышинского продолжался более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

По информации СМИ, Вышинский — один из кандидатов на обмен пленными между Украиной и Россией.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Ключевым вопросом стало освобождение захваченных в плен моряков.

Позже Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на украинского пленника Кремля Олега Сенцова.

Затем росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Сегодня адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что завершить процедуру обмена пленными невозможно, пока нет соответствующего указа о помиловании россиян главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.

  • 15 мая СБУ задержала директор РИА Новости Украина Вышинского, ему было объявлено о подозрении в совершении государственной измены.
  • Сообщалось, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма". После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности — это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

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