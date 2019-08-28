"Только не обмен на террориста Сенцова": на освобождение Вышинского отреагировал МИД России

Мария Захарова прокомментировала освобождение Вышинского / Reuters

На освобождение из-под стражи 28 августа, в среду, судом Киева главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский хотел обменять на Сенцова, незамедлительно отреагировали в МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во всеуслышание на своей странице в Facebook, что "освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского является первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста".

При этом в комментариях под сообщением Захарова россияне пишут, что моряков при этом отпускать нельзя.

"Отличная новость, нам нужно идти навстречу. Моряки должны ехать к своим семьям", - высказался Леонид Копейкин.

"Моряки нарушили госграницу с оружием в руках...а Вышинский?" - ответил Сергей Любченко.

"Вот и хорошо. Проблески здравого смысла в Украине. Это радует. Ждём злобных комментариев от тех, кто с этим самым здравым смыслом не дружит", - добавил Руслан Редман.

"Только не обмен на террориста Сенцова. И не на кучу этих горе морячков. Дать им за Вышинского какого нибудь алкаша салоеда, который орал типа слава укрине и сидит 15 суток. Или Яшина с Навальным отправить", - сказал Игорь Жарков.

Читайте также"Машка, помой голову": "киска" Захарова закатила истерику из-за слов ОмелянаНапомним, ранее сообщалось, суд в Киеве 28 августа освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство. Из зала суда его освободили немедленно. Журналист Кирилл Вышинский обязан будет являться в суд или к следователю по первому их требованию.