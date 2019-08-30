Обмен пленными: в России заявили о выезде заключенных в Украину

Украинские пленные, возможно, покидают Россию / "ЛИЦ"

Получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

"Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!" – написал он в Facebook.

В России Telegram-канал Незыгарь сообщил о том, что украинских политзаключенных в автозаках везут в аэропорт.

"Сообщается, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром Остафьево", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа стали известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из колонии №8 Лабытнанги в один из московских следственных изоляторов.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что в Российской Федерации должны освободить украинцев-политзаключенных. По его словам, наши соотечественники могут прибыть на Родину в пятницу, 30 августа.

28 августа суд в Киеве освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Ранее сообщалось, что между Украиной и РФ может состояться обмен заключенными. Потом появилась информация, что главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения, и его готовят к обмену по формуле "35 на 35".