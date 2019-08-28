Вышинского освободили: он сам согласился на обмен

Кирилл Вышинский будет участвовать в обмене пленными / Фото: УНИАН

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, заявила, что изменение меры пресечения Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35".

На своей странице в Facebook она опубликовала документ с согласием Вышинского на обмен. К слову, ранее формула обмена была "33 на 33".

"Говорят, Кирилл Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. И это в то время, как его судьбой занималась российская омбудсмен. И вроде бы не изменил своего мнения и сейчас, о чем сказал на выходе из зала суда: "В таких серьезных вещах своего мнения не меняют. Как это возможно по отношении к невиновному человеку?". Но. Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - отметила Сарган.

В тексте документа говорится, что Вышинский "согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе".

"Все вышеизложенное я заявляю сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", - говорится в тексте заявления.

Документ с согласием Вышинского на обмен / facebook.com/LarysaSargan

Документ с согласием Вышинского на обмен / facebook.com/LarysaSargan

Отметим, в сети распространялась информация, что Вышинского отпустили в рамках давней договоренности по встрече в "нормандском формате".

Напомним, 28 августа суд освободил Кирилла Вышинского под его обязательство, в Кремле возрадовались освобождению.

Ранее стало известно, что обмен между Украиной и Россией переносится: названа причина.