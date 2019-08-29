"Россия освободит": в Меджлисе назвали дату прибытия украинцев-политзаключенных

Из РФ в Украину 30 августа могут вернуться украинцы-политзаключенные, сообщил Ахтем Чийгоз / Фото Виктора Ковальчука

В Российской Федерации должны освободить украинцев-политзаключенных, наши соотечественники могут прибыть на Родину в пятницу, 30 августа.

Вопрос освобождения политзаключенных поставлен "на рельсы" и будет отработан, рассказал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады IX созыва, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам собеседника, в ходе процесса освобождения украинцев возможны изменения.

"Олег Сенцов (заключенный в РФ украинский режиссер - Ред.) в (московском следственном изоляторе - Ред.) Лефортово. По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно…", - заявил Чийгоз.

Ранее сообщалось, что между Украиной и РФ может состояться обмен заключенными. Потом появилась информация, что главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения, и его готовят к обмену по формуле "35 на 35".