"Россия освободит": в Меджлисе назвали дату прибытия украинцев-политзаключенных

Возможно, в Украину вернется Сенцов, сообщил нардеп.
В Российской Федерации должны освободить украинцев-политзаключенных, наши соотечественники могут прибыть на Родину в пятницу, 30 августа.
Вопрос освобождения политзаключенных поставлен "на рельсы" и будет отработан, рассказал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз после торжественного заседания Верховной Рады IX созыва, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам собеседника, в ходе процесса освобождения украинцев возможны изменения.
"Олег Сенцов (заключенный в РФ украинский режиссер - Ред.) в (московском следственном изоляторе - Ред.) Лефортово. По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно…", - заявил Чийгоз.
Ранее сообщалось, что между Украиной и РФ может состояться обмен заключенными. Потом появилась информация, что главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения, и его готовят к обмену по формуле "35 на 35".