У Путина отмалчиваются об этапировании Сенцова в Москву

Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об этапировании незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена пленными между Киевом и Москвой.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет", - цитирует Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь Путина не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву.

"Я ничего не могу вам сказать", - ответил Песков.

Напомним, 29 августа стали известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из колонии №8 Лабытнанги в один из московских следственных изоляторов.

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28 августа суд в Киеве освободил главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.

Ранее сообщалось, что между Украиной и РФ может состояться обмен заключенными. Потом появилась информация, что главреду РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения, и его готовят к обмену по формуле "35 на 35".