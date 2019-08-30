Сенцов, моряки и другие политзаключеннные возвращаются в Украину

Сенцов и другие политзаключенные едут в Украину / Фото: Reuters

В Украину из Российской Федерации 30 августа возвращаются удерживаемые длительное время в этой стране политические заключенные.

Об успешно реализованной операции по обмену пленными ночью сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!" - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, репост поста которой в Facebook сделал глава ГПУ.

Как сообщает Liga.net, борт с освобожденными украинцами приземлился в киевском аэропорту Жуляны. Политзаключенных встречал президент Владимир Зеленский.

Ранее экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

29 августа стали известно, что украинский политзаключенный Олег Сенцов доставлен из колонии №8 Лабытнанги в один из московских следственных изоляторов.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз заявил, что в Российской Федерации должны освободить украинцев-политзаключенных. По его словам, наши соотечественники могут прибыть на Родину в пятницу, 30 августа.