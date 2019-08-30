Часть задержанных украинцев отказалась от обмена – СМИ

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

Часть украинцев, удерживаемых в России, отказалась от участия в обменной операции с задержанными в Украине граждан РФ.

"Большинство из них (участников обменного фонда, - ред.) уже имеет вступившие в законную силу приговоры, и в случае обращения с письменным заявлением на имя президента России Владимира Путина они могут быть помилованы им. Однако часть украинцев, в том числе Олег Сенцов, писать подобные заявления отказались, мотивируя это тем, что просьба о помиловании автоматически влечет за собой признание вины", - пишет Коммерсант.

В материале подчеркивается, что существует и другой вариант, когда Сенцова могут отправить в Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом.

Читайте такжеЗадержанные россияне остаются в СИЗО: адвокат прокомментировал обмен пленнымиИздание добавляет, что Оксана Захтей, супруга Андрея Захтея, схваченного в аннексированном Крыму в 2016 году вместе с Евгением Пановым и приговоренного к 6,5 года колонии, сообщила, что ее муж участвовать в обмене не будет. "По одному делу проходили, а освободят, по слухам, одного (Панова,— ред.)",— отметила она.

Осужденный на пять лет колонии строгого режима по другому делу "крымских диверсантов" Дмитрий Штыбликов отбывает наказание в ИК №6 в Омске и в Москву его также не доставляли, сообщил его брат Алексей, звонивший ему накануне, пишет Коммерсант.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка.