Эксперт рассказал, почему и зачем Россия запустила новый фейк о малайзийском Боинге

Остатки рейса МН-17 / Reuters

Топовое российское СМИ, агентство РИА Новости опубликовало информацию, которая содержит в себе попытку дискредитации уголовного расследования и грядущего суда по делу сбитого в небе над Донбассом летом 2014-го рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

Такое утверждение опубликовал в социальной сети Facebook независимый российский эксперт в вопросах авиации Вадим Лукашевич.

"Этой истории уже несколько лет, но характерно, что она всплыла в виде отказа Совместной следственной группы (JIT) только сейчас. Причем с суммой выкупа и угрозами жизни за сведения о событиях, которых не было, требованием публично пиара и прочего - все это не более как очередная попытка дискредитации уголовного расследования и будущего суда по МН17", − написал эксперт.

Читайте такжеЭксперт о гибели малайзийского "Боинга": это дело рук путинских отморозковСогласно материалу, опубликованному в росСМИ, некто Йозеф Реш, проводивший частное расследование по МН17, якобы получил "новые материалы" по катастрофе и хотел бы их передать следователям JIT. Однако он выставил условием для передачи сведений присутствие международных СМИ и представителей пострадавших государств.

В Королевской прокуратуре Нидерландов отказались от таких условий − " они очень необычные, и также могут нанести вред расследованию, если доказательства рассматриваются СМИ и другими лицами до их изучения".

"Судя по перечню, речь идет о фальшивках, опубликованных в нескольких выпусках российского издания "Совершенно секретно". Как видим, это переговоры пилотов украинских истребителей, которых не было, их несуществовавшие планы полетов, сфабрикованные приказы СБУ об уничтожении этих липовых данных и т.д.", - подытожил Лукашевич.

Напомним, ранее авторитетный телеведущий и журналист Евгений Киселев обьяснил, почему Запад не наказывает виновных в крушении Боинга рейса MH-17. Ранее сотрудники СБУ объявили о том, что в результате спецоперации задержали Владимира Цемаха − экс-начальника ПВО боевиков группировки "ДНР" является ценным свидетелем в деле о сбитии авиакатастрофа Боинга МН17 летом 2014-го в небе над Донбассом.