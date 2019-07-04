Дело о сбитом малайзийском Боинге: СБУ взяло за жабры экс-начальника "ПВО ДНР"

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали экс-главы "противовоздушной обороны Славянской бригады" группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

Такое сообщение опубликовал портал УН со ссылкой на адвоката Романа Гонтарева.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", — сообщил защитник Цемаха.

Кроме того, по словам Гонтарева, суд избрал Цемаху меру пресечения в виде ареста на 60 дней.

Адвокат отказался,сославшись на тайну следствия, сообщать журналистам более подробную информацию.

К слову, по данным порталов, подконтрольным боевикам, в конце июня бойцы украинских спецподразделений провели секретную операцию, в ходе которой захватили Цемаха в оккупированном городе Снежное, оглушили его и вывезли (под видом парализованного пенсионера) на подконтрольную Украине территорию.

По данным украинских правоохранителей, Цемах как бывший начальник ПВО боевиков "ДНР" является ценным свидетелем в деле о сбитии авиакатастрофа Боинга МН17 летом 2014-го в небе над Донбассом.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов озвучила имена четырех подозреваемых в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. До этого СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии самолета. Премьер Нидерландов Марк Рютте признался в том, что секретничал с Владимиром Путиным по поводу сбитого Боинга.