Премьер Нидерландов признался в том, что секретничал с Путиным по поводу сбитого Боинга

Марк Рютте и Владимир Путин / Reuters

Нидерландский премьер Марк Рютте признался в том, что проводил обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 крушение малайзийского Боинга (рейса MH-17) в небе над Донбассом.

При этом Рютте категорически отказался сообщить подробности своего разговора с Путиным, сообщает NL Times. "Обсуждение должно оставаться конфиденциальным, в том числе из-за чрезвычайно высокой деликатности темы", — заявил он.

В то же время западные журналисты обратили внимание на то, что на официальном портале Кремля не упоминается о встрече Путина и голландского политика. "Видимо, разговор с Рютте был настолько несущественным для российской стороны, что о нем даже не упомянули", − написало немецкое издание Heise.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов озвучила имена четырех подозреваемых в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. До этого СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии самолета.



