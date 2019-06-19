Нидерланды объявили виновных в крушении боинга на Донбассе: среди них украинец

19 июня 2019, 14:23

Их объявляют в международный розыск.

Нидерланды объявили виновных в крушении боинга на Донбассе: среди них украинец
Нидерланды объявили виновных в крушении боинга на Донбассе: среди них украинец / Reuters

В крушении боинга MH17 на Донбассе прокуратура Нидерландов обвинила четырех подозреваемых. Трое из них – россияне, еще один – украинец.

Россияне – это бывший "министр" обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), так называемый глава ГРУ "ДНР" Сергей Дубинский и бывший российский военнослужащий, подчиненный Дубинского, начальник второго департамента ГРУ "ДНР" Олег Пулатов (родом из Ульяновска), украинец – главаразведывательного батальона "Крот" второго департамента ГРУ "ДНР" Леонид Харченко (до этого был командиром гарнизона в украинском городе Константиновка).

Их объявляют в международный розыск.

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По данным голландских следователей, трое подозреваемых-россиян на данный момент находятся на территории России, а Харченко скрывается в ОРДЛО.

Кто сбил боинг над Украиной

По данным JIT дело обстояло так:

  • Дубинский (позывной "Хмурый") организовал боевое применение установки Бук;
  • Гиркин (позывной "Стрелок") после разговора с Дубинским участвовал в эвакуации Бука обратно в Россию с подконтрольной сепаратистам территории Украины. В саму "ДНР" Бук, вероятно, также попал с ведома Стрелкова;
  • Пулатов (позывной "Гюрза") также участвовал в перевозке "Бука" и организации охраны района падения обломков малазийского боинга. Считается, что в момент пуска он был у установки;
  • Харченко (позывной "Крот") охранял Бук и, возможно, помогал с эвакуацией в Россию.
Кто сбил боинг над Украиной
Кто сбил боинг над Украиной / Скриншот видео

Напомним, тогдашний президент Петр Порошенко 21 июля 2018 года поставил подпись под законом, позволяющим Нидерландам провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, который пророссийские боевики сбили над Донбассом в июле 2014 года.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".

В то же время Минобороны РФ обвинило Украину в сбитом Боинге-MH17. В Москве заявили, что сбившая лайнер ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украины.

Позднее Порошенко прокомментировал "украинскую ракету, сбившую малайзийский Boeing". По его словам, чтобы влиять на сознание украинцев, Россия использует самые новые технологии.

Читайте такжеРейс MH17: почему малазийский премьер начал выгораживать РоссиюКак известно, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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Боинг MH17
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