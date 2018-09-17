Минобороны РФ обвинило Украину в сбитом Боинге-MH17

Остатки "Боинга" / Reuters

Министерство обороны Российской Федерации обвинило Украину в сбитом над Донбассом "Боинге". Об этом было объявлено на брифинге в Москве, 17 сентября.

По словам представителей военного ведомства, сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской СС (в настоящий момент - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл)

"Ракета принадлежит ВСУ и на территорию России не возвращалась. Это сообщено голландской стороне", - заявил представиль МО РФ Игорь Конашенков на брифинге.

Он также добавил, что Украина до сих пор не представила информацию по расположению своих боевых расчетов своих комплексов "Бук" в день катастрофы и не опубликовала запись диспетчеров.

По данным ведомства, самолет сбили ракетой ПВО Украины 1986 года выпуска.

в 1986 г. получила ракету, которой сбили "Боинг".

Лайнер Boeing 777 "Малазийских авиалиний" в Донбассе, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все, кто находился на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Напомним, президент Петр Порошенко 21 июля поставил подпись под законом, позволяющим Нидерландам провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, который пророссийские боевики сбили над Донбассом в июле 2014 года.

Накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".