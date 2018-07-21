Порошенко подписал закон о начале судебного процесса по делу MH17

Президент Петр Порошенко поставил подпись под законом, позволяющим Нидерландам провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, который пророссийские боевики сбили над Донбассом в июле 2014 года.

"Президент Петр Порошенко подписал законы "О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014" и "О выполнении соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным со сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014", - сообщает пресс-служба президента.

По информации Минюста, "подписанный документ предусматривает, что у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления", связанные с крушением самолета МН17.

В законе указано, что суд над подозреваемыми состоится в Гааге. Он может происходить в режиме видеоконференции. Виновные могут отбывать тюремный срок, как в Нидерландах, так и в Украине.

Напомним, катастрофа рейса МН17 произошла 17 июля 2014 года, когда самолет авиакомпании Боинг-777 Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Как ранее сообщалось, накануне годовщины крушения сбитого Россией малайзийского боинга MH17 авиакомпании Malaysian Airlines министры иностранных дел стран-членов G7 обнародовали совместное заявление, в котором роль РФ в катастрофе назвали "убедительной и красноречивой".