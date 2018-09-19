Порошенко прокомментировал "украинскую ракету, сбившую малайзийский Boeing"

Бук, которым сбит Боинг 777_Нидерланды / Reuters

Обвинения Минобороны РФ, которое заявило, что сбившая малазийский "Боинг" ракета от "ЗРК Бук" еще в 1986-м году была отправлена на территорию УССР – это часть гибридной войны Кремля не только против Украины, но и против Евросоюза в целом.

С таким заявлением выступил сегодня президент Украины Петр Порошенко на открытии Форума издателей во Львове.

По его словам, чтобы влиять на сознание украинцев, Россия использует самые новые технологии. И все эти технологии направлены на разжигание розни – национальной, религиозной, – а также "на пропаганду агрессивной войны, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Читайте такжеЧто стоит за новыми попытками России спихнуть вину за крушение МН17 на Украину"Кремль хочет уничтожить европейское единство и европейскую идентичность. Один из способов для этого – распространение фейков про Украину, начиная от "их там нет" и заканчивая якобы украинской ракетой, сбившую малайзийский Boeing. Наша обязанность – не допустить дискредитации Украины", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 17 сентября российское военное ведомство заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 УССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, город Стрый (Львовщина).

Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.

СМИ рассказали о несостыковках в новой версии РФ о сбитом над Донбассом "Боинге". Документы об украинской принадлежности ракеты, сбившей "Боинг" MH17, вызывают много вопросов. В частности, в рукописном журнале напротив "уникального номера ракеты" 8720 указано и место отправления — в/ч 20152 (воинская часть в Тернопольской области на западе Украины), однако неизвестно действительно ли внутри нее находился двигатель с номером 8869032.

А военный эксперт и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что в Украине не было никакой ракеты для "Бука" из "доказательств" России. Он подчеркнул, что все документы военного назначения советского времени находились в распоряжении Генштаба Минобороны СССР в Москве, и соответственно, после развала Союза остались там.