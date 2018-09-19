Боинг МН-17. В Украине не было никакой ракеты для "Бука" из "доказательств" России - генерал

ЗРК "Бук" / Википедия

Утверждение россиян о том, что ракета от "ЗРК Бук", которой летом 2014-м в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing (рейс МН-17), еще в 1986-м году была отправлена на территорию УССР — не соответствует действительности.

Соответствующее мнение высказал "Громадському" военный эксперт и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, по состоянию на 1991-й и на 2013-й ракеты с таким бортовым номером, который озвучили в Минобороны РФ, в 223-м Стрыйском зенитно-ракетном полку не числился.

Романенко также подчеркнул, что все документы военного назначения советского времени находились в распоряжении Генштаба Минобороны СССР в Москве, и соответственно, после развала Союза остались там.

Напомним, 18 сентября, российское военное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 УССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, город Стрый (Львовщина).

Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.