Боинг МН-17. В Украине не было никакой ракеты для "Бука" из "доказательств" России - генерал

По теме высказал свое авторитетное мнение генерал-лейтенант запаса Виктор Романенко
Утверждение россиян о том, что ракета от "ЗРК Бук", которой летом 2014-м в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing (рейс МН-17), еще в 1986-м году была отправлена на территорию УССР — не соответствует действительности.
Соответствующее мнение высказал "Громадському" военный эксперт и генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
По его словам, по состоянию на 1991-й и на 2013-й ракеты с таким бортовым номером, который озвучили в Минобороны РФ, в 223-м Стрыйском зенитно-ракетном полку не числился.
Романенко также подчеркнул, что все документы военного назначения советского времени находились в распоряжении Генштаба Минобороны СССР в Москве, и соответственно, после развала Союза остались там.
Напомним, 18 сентября, российское военное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 УССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, город Стрый (Львовщина).
Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.
Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.