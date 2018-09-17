МН-17: в Евросоюзе прокомментировали обвинения Минобороны РФ в адрес Украины

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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что доклад Минобороны России о крушении малайзийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году не соответствует действительности.

"Это новый экземпляр российской дезинформации", - цитирует Уильямсона ТАСС.

Британский министр отметил, что цель этого брифинга - дискредитировать украинские власти.

Накануне российское оборонное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской ССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл.).

Позже в российском министерстве представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Записанный голос, по мнению российских военных, принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал доклад "очередным информационным фейком".