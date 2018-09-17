MH17: Минобороны РФ обнародовало аудиозапись "переговоров украинских военных"

Минобороны России заявило о перехвате аудиозаписи якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Записанный голос, по мнению российских военных, принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

Голос на записи, которая якобы была сделана в 2016 году в Одесской области при подготовке радиолокационной станции "Малахит", утверждает о "возможности повторения того, что произошло с MH17": "Возьми этого керивныка, возьми Левчука и скажи: "Пацаны, вот если будет вот так, то, бл*дь, е*анем еще один малайзийский "Боинг".

На этом же брифинге российское оборонное ведомство заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской ССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл.).