В Украине отреагировали на брифинг Минобороны России по МН-17

Андрей Парубий / УНИАН

Заявление Минобороны РФ о принадлежности ракеты, которая сбила в 2014 году малайзийский Boeing на Донбассе, Украине - "информационный фейк".

"Эти сообщения - очередной информационный фейк", - заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает ТАСС.

Спикер отметил, что Украине необходимо "работать над информационной безопасностью, особенно в год выборов", чтобы "подобным фейкам не давать шансов".

Накануне российское оборонное ведомство заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской ССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл.).

Позже в российском министерстве представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Записанный голос, по мнению российских военных, принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.