СМИ рассказали о несостыковках в новой версии РФ о сбитом над Донбассом "Боинге"

Место катастрофы "Боинга" на Донбассе

В обвинениях российского Министерства обороны в адрес Украины по поводу катастрофы малазийского рейса MH17 над Донбассом есть ряд несостыковок.

В своих доказательствах оссийские военные использовали данные расследования JIT и серийный номер двигателя ракеты — 8869032, пишет "Новая газета".

В обнародованных документах изготовителя - Долгопрудненского оружейного завода, вместе фигурируют номера двигателя (8869032) и собранного изделия (8868720), а в документах указана дата производства ракеты: 24 декабря 1986 года.

Установить бортовой номер и получателя ракеты российские военные смогли из еще одного документа, "журнала принятой продукции".

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Издание отмечает, что в рукописном журнале напротив "уникального номера ракеты" 8720 указано и место отправления — в/ч 20152 (воинская часть в Тернопольской области на западе Украины), однако неизвестно действительно ли внутри нее находился двигатель с номером 8869032.

Автор статьи указал, что в Минобороны РФ никак не объяснили, почему вместо оригинального "формуляра на двигатель", был предъявлен "восстановленный подлинник формуляра на двигатель". Однако как следует из ГОСТА СССР 19.601-78, принятого 1 января 1980 года, восстановленный подлинник может быть изготовлен после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.

"В бумаге, согласно правилам восстановления подлинников, определенным ГОСТом, стоят отметки лица, ответственного за заполнение. В нашем случае ответственной была работница по фамилии Дмитриева. В документе как минимум на четырех листах имеется ее фамилия и подпись, а также дата заполнения: 14 января 1986 года.

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Получается, ответственная Дмитриева изготовила копию документа на готовое боевое изделие (ракету) почти за год до даты его производства", - говорится в статье.

Кроме того, обращается внимание на почерк заполнителя второго документа — "сводной ведомости на изделие".

"Очевидно, ее заполняет один человек: автор в особой стилистике выписывает цифру 2, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. При этом в оглавлении ведомости, где единственный раз указан серийный номер ракеты — 8868720, цифра 2 выписана иначе. Также заметно, что при написании последних двух цифр использовалась более светлая тушь", - резюмируются в материале.

Напомним, российское оборонное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 Украинской ССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, г. Стрый (Львовская обл.).

Позже в российском министерстве представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Записанный голос, по мнению российских военных, принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал доклад "очередным информационным фейком".