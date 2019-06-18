СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии малайзиского Боинга

Боинг MH17 / Reuters

Стали известны имена российских военнослужащих, причастных к сбитию малайзийского самолета MH17 в небе над Донецкой областью летом 2014-го.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты нидерландского телеканала Nieuwsuur.

Первым был деанонимизирован командующий 53-й зенитно-ракетной бригады российской армии Сергей Мецкаев (место базирования – Курск). По данным журналистов, именно он в 2014-м совершил поездку с конвоем, перевозившим зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший MH17, с базы в Курске в район населенного пункта Миллерово.

Читайте такжеСМИ рассказали о несостыковках в новой версии РФ о сбитом над Донбассом "Боинге"Вторым в списке идет украинский военный Иван Безъязыкий, который сейчас находится под судом по обвинениям в сотрудничестве с боевиками "ДНР". Летом 2014-го он проводил встречи с двумя россиянами, участвовавшими в транспортировке "Бука".

Третьим в списке стал уже экс-офицер российской армии Сергей Дубинский (кодовое имя − Хмурый). Именно он был главой специальной российской разведывательной службы боевиков "ДНР" и активное помогал в транспортировке ЗРК.

Четвертым в списке идет бывший глава разведывательно-диверсионного подразделения российской разведки, офицер ВС РФ Олег Полетаев (кодовое имя − Гюрза). В соответствии с перехваченными телефонными разговорами, в день катастрофы 17 июля 2014 года его отправили на место запуска комплекса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что родственники пятидесяти пяти людей, погибших в авиакатастрофе рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014-м, решили засудить Россию в Европейском суде по правам человека.