Родственники погибших в малайзийском "Боинге" решили засудить Россию

Боевик на остатках лайнера рейс "МН17" / Reuters

Родные пятидесяти пяти людей, погибших в авиакатастрофе рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014-м, подали исковое заявление против России в Европейский суд по правам человека.

Соответствующее сообщение опубликовал портал NOS. Согласно данным, обнародованным журналистами, адвокат одной из семей рассказал о том, что российская сторона не предоставила важной информации "Международной следственной группе" (JIT). Те же "доказательства", которые Москва все же предоставила, оказались сфальсифицированными.

Исковое заявление было подано в ЕСПЧ, посколько прошло более полугода с тех пор, как "Международная следственная группа" предоставила на пресс-конференции доказательства причастности России к трагедии. К слову, в среднем процедура рассмотрения таковых исковых заявление обычно занимает от пяти до семи лет.

Напомним, ранее сообщалось в Евросоюзе прокомментировали обвинения Минобороны РФ в адрес Украины по поводу катастрофы МН17.