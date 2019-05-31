Скандал с малазийским заявлением по крушению Боинга: в дело вмешались Нидерланды / Бук, которым сбит Боинг 777, показанный Нидерландами / Reuters

После того, как Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17 – Нидерланды выступили с резким заявлением.

Голландское правительство потребовало от малазийской стороны разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада, пишет информационный ресурс NOS.

Как сообщалось, Мохамад акцентировал внимание на отсутствии веских доказательств причастности РФ к запуску ракеты.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне.

Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство.

Потому что у них есть такие же ракеты", – подчеркнул он.

Как сообщали СМИ, в конце марта Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17. Консультации носили конфиденциальный характер, на них шла речь о правовой ответственности РФ.

Отметим, что в феврале Россия отказалась обсуждать свою ответственность на трехсторонних переговорах (Россия, Нидерланды, Австралия) по делу о катастрофе малазийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, в сентябре 2018 года российское военное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 УССР (сейчас - 223 ЗРП ВСУ, город Стрый (Львовщина).

Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.