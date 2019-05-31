"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17

31 мая 2019, 15:04

Махатхир Мохамад считает Россию "дисциплинированной страной".

Боинг MH17
Боинг рейса MH17 / Reuters

Малайзия согласна с выводами отчета расследования Международной группы следователей в Нидерландах о том, что самолет рейса MH17 был уничтожен ракетой российского производства.

В то же время премьер-министр страны Махатхир Мохамад акцентировал внимание на отсутствии веских доказательств причастности РФ к запуску ракеты, пишет MalaiMail.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - подчеркнул он.

Читайте такжеРодственники погибших в малайзийском "Боинге" решили засудить РоссиюОн также добавил, что его страна должна принять участие в оценке данных черного ящика MH17, поскольку лайнер принадлежал малайзийской авиакомпании.

"По определенным причинам, Малайзии не разрешили проверить черный ящик, чтобы узнать, что произошло. Мы не знаем, почему нас исключили из процесса оценки. Но с самого начала мы видим слишком много политики в нем. И целью, кажется, было не выяснить обстоятельства событий, а указать пальцем на россиян. Это не нейтральная оценка", - сказал Мохамад во время конференции с FCCJ.

Он добавил, что россияне - "военный народ" и они бы наверняка поняли, что MH17 - пассажирский лайнер. "Не думаю, что сторона с таким высоким уровнем дисциплины ответственна за запуск ракеты", - добавил малазийский премьер.

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Отметим, что в феврале Россия отказалась обсуждать свою ответственность на трехсторонних переговорах (Россия, Нидерланды, Австралия) по делу о катастрофе малазийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом.

Напомним, в сентябре 2018 года российское военное ведомство провело брифинг, на котором заявило, что сбившая MH17 ракета якобы была произведена на предприятии в городе Долгопрудный 1986 году и отправлена в прикарпатскую в\ч 20152 УССР (сейчас  - 223 ЗРП ВСУ, город Стрый (Львовщина).

Позже в российском Минобороны представили аудиозапись якобы переговоров украинских военных, которая, утверждают в ведомстве, "доказывает" причастность Украины к крушению МН17 на Донбассе в 2014 году.

Позднее в Раде назвали информацию Минобороны РФ фейком, а в Великобритании и вовсе сочли такие данные дезинформацией.

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Боинг MH17 Малайзия Махатхир Мохамад
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