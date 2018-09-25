Волкер назвал Россию ответственной за катастрофу MH-17

Курт Волкер считает, что самолет сбила российская техника / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил Россию в крушении пассажирского самолета "Боинг 777" рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины", - сказал он в интервью в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По словам Волкера, выстрел по самолету произвел зенитный комплекс, доставленный на территорию Украины из российской воинской части. После крушения самолета он вновь был направлен в Россию на свое место дислокации.

"Вопрос о том, кто именно нажал пусковую кнопку, был ли это русский по национальности, украинец, украинский гражданин с Донбасса или офицер Вооруженных сил России, откровенно говоря, менее важен, чем тот факт, что это российская единица военной техники, которую перевезли в другую суверенную страну под контролем России, была использована для запуска ракеты, которая убила всех этих мирных граждан, а затем была вывезена из Украины", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Волкер сообщил о наличии доказательств присутствия российских вооруженных сил на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей.