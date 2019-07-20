"Не хотят, чтобы Путина "сорвало с катушек": Киселев обьяснил, почему Запад не наказывает виновных в крушении Боинга MH-17

20 июля 2019, 06:20

Запад опасается реакции главы РФ – ведь у него есть ядерное оружие.

Боинг
Остатки Боинга MH-17 / Reuters

Известный журналист и телеведущий Евгений Киселев обьяснил, почему в ЕС и США не прибегают к радикальным методам и не предоставляют обещанных доказательств в причастности России к крушению Боинга MH-17.

Во время чата в Главреде Киселев поделился мнением, что США, НАТО и другие страны не публикуют имеющуюся у них секретную разведывательную информацию на сей счет по двум причинам.

"Во-первых, они не хотят раскрывать свои технические возможности. Во-вторых, они не хотят загонять Путина в угол. Помните им же рассказанную историю про крысу, которая, будучи загнанной в угол, превращается в разъяренного и опасного зверя? На Западе не хотят, чтобы Путина окончательно "сорвало с катушек", у него же все-таки есть ядерное оружие", - отметил Киселев.

Он предположил, что Запад рассчитывает на то, что Путин, как когда-то Каддафи, признает свою ответственность за гибель Боинга – в какой-нибудь мягкой форме, позволяющей ему хоть немного сохранить лицо, и оставляет для российского президента дверь приоткрытой.

Читайте такжеПочему не стоит рассчитывать на наказание виновных в крушении Боинга MH-17"Напомню, например, что сейчас ведутся переговоры между Россией, Нидерландами и Австралией о выплате компенсаций семьям погибших пассажиров рейса МН17 по принципу ex gratia, то есть в порядке доброй воли. Выплачивающий компенсацию как бы говорит: "Я за собой никакой вины не признаю, но из чувства жалости готов оказать помощь пострадавшим". И не исключено, что в результате этих переговоров состоится размен: семьи погибших получат по много миллионов долларов или евро, а правительства Австралии и Голландии снимут вопрос о государственной ответственности России за гибель самолета, которую пока что они ставят", - считает Киселев.

Ранее стало известно, как живут главные подозреваемые в деле о теракте Боинга MH17.

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Евгений Киселев Владимир Путин Боинг MH17
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