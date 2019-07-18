Как живут главные подозреваемые в деле о теракте Боинга MH17

Вчера в Нидерландах вспоминали погибших в авиакастрофе над Донецкой областью пассажиров Боинга. 298 человек 17 июля 2014-го вылетели из Амстердама в Куала-Лумпур. Над селом Грабово самолет поразила ракета зенитного ракетного комплекса Бук.

"У главных подозреваемых наконец-то появилось имя. И лицо", - с такой речью выступил перед родственниками погибших мэр Хилверсюма Питер Бротерджес.

Месяц назад международная следственная группа, которая изучает все обстоятельства трагедии, выдала ордеры на арест четырех подозреваемых. Это трое граждан РФ Игорь Гиркин, который называл себя "министром обороны "ДНР", Сергей Дубинский – он был главой разведывательной службы пророссийских террористов и его зам Олег Пулатов. Еще один фигурант – гражданин Украины Леонид Харченко, как установило следствие, сыграл важную роль в транспортировке установки "Бук", которая сбила MH17.

В Нидерландах возбудили против этих людей уголовное дело. Там надеются, что суд над причастными состоится уже в марте следующего года. Скорей всего, он будет заочным.

Сейчас о месте трагедии, унесшей почти 300 жизней, напоминает мемориальная доска, возле которой каждый год появляются новые мягкие игрушки. Село Грабово Шахтерского района Донецкой области – они находятся на неподконтрольной территории.

С каждой войны – по жене

Одним из главных фигурантов преступления является москвич 48-летний Игорь Гиркин. Он называет себя полковником ФСБ, но подтверждения этой информации нет. Стрелков (такое прозвище придумал себе россиянин) ездил воевать добровольцем в Приднестровье, потом в Чечню. В феврале 2014-го был в Киеве на Майдане якобы "в командировке", а уже в феврале засветился в Крыму. В апреле всплыл в Славянске Донецкой области.

В день, когда был сбит самолет, Гиркин поспешил похвастаться в соцсетях, что сбил самолет. Правда, ошибся с названием.

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой Прогресс. Предупреждали же - не летать в "нашем небе. Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали. А также еще есть информация о втором сбитом самолете, вроде бы Су", - написал.

А уже ночью заявил, что ничего не знает про сбитый Боинг.

"Место падения Боинга находится в глубоком тылу ополчения ДНР и никаких "гуманитарных перемирий" или "коридоров" для объективного расследования причин трагедии не требуется - комиссия может свободно прибыть туда и изучить место падения. Препятствовать ей никто не станет. Но и останавливать боевые действия против окруженной группировки противника нецелесообразно", - уточнил террорист.

Известно, что после освобождения нашими военными Славянска, Гиркин вернулся в Москву с новой женой – Мирославой Регинской, уроженкой Артемово Донецкой области. Регинская родила Гиркину дочь. А три месяца назад она через суд выписала бывшую жену Гиркина Веру Никитину с его детьми. В интервью российским журналистам Вера рассказала, что была второй женой – ее Стрелков привез из Чечни. От первого брака у террориста тоже есть сын. По словам Веры Никитиной, все дети Гиркина получают инвалидность, с возрастом у них диагностируют психиатрические заболевания.

Себе дом, дочери - губы

56-летний Сергей Дубинский – уроженец села Нескучное Донецкой области, он полковник ГРУ вооруженных сил РФ. Воевал в Афганистане, а потом в Чечне, где познакомился с Гиркиным. Потом жил в военном городке Степной Ростовской области, а во время войны на Донбассе всплыл в качестве зама Гиркина, и носил там прозвище Хмурый – именно Дубиснкий, согласно перехвату телефонных разговоров, отвечал за транспортировку Бука по Украине.

Днем 17 июля он сказал собеседнику, что находится в Мариновке - селе неподалеку от Снежного. "Долбят Градом постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, "сушку". У нас же "Бук-М", получили мы", - сказал Дубинский собеседнику.

В 2015-ом Дубинского лишили военной пенсии. Выяснилось, что он опять пошел служить на контракт, а предупредить комиссариат РФ забыл.

/ Фото: InformNapalm

В прошлом году журналисты показали особняк Дубинского на хуторе Большой Лог Ростовской области. Судя по фото, военному удалось неплохо заработать на войне – кирпичный дом огорожен высоким забором, в комнатах и на кухне – новая мебель, а во дворе – на живописных газонах миниатюрная мельница и декорированная под украинское село лужайка.

/ Фото: InformNapalm

У боевика есть на год старше его супруга Галина. 33-летняя дочь Оксана до 2017-го числилась частным предпринимателем - торговала продуктами.

/ Фото: InformNapalm

На фото она позирует в том же доме – на фоне той же желтой кухни.

Дочь Хмурого Оксана преобразилась летом 2014-го

К слову, судя по снимкам в соцсетях, летом 2014-го дочь изменила внешность – увеличила губы.

Так выглядела Оксана до июля 2014-го

28-летний сын Сергей указал в одной из соцсетей, что живет в Ростове-на-Дону. В 2015-ом он был директором фирмы, торговавшей углем и занимался бизнесом, связанным с косметикой.

Сын Хмурого Сергей в 2015-ом был директором фирмы, торговавшей углем

Награжден Путиным

Россиянин 53-летний Олег Пулатов с прозвищами Халиф и Гюрза учился в Киевском высшем общевойсковом училище. В 2002-ом он упоминался в российских СМИ как командир отдельного парашютно-десантного батальона и подполковник Ульяновского гарнизона.

В том же году он получил грамоту-благодарность от Владимира Путина "за выполнение воинского долга".

В 2014-ом Пулатов судился с частью, пытался вернуться на службу, с которой был уволен в 2008 по состоянию здоровья. Также, в СМИ писали, что он пропил в Ульяновске свою квартиру, жил у друзей. В октябре 2014-ого смогли выписать Пулатова через суд. А основание было такое:

"Пулатов О.Ю. является военнообязанным и находится в районе боевых действий, не имеет возможности приехать и сняться с регистрационного учета".

В соцсетях он зарегистрирован под своим именем, делится там интересными фактами о Сталине. В 2017-ом Пулатов на одном из форумов признался, что приехал в Донецк в начале мая 2014-го. Рассказал, что был на месте трагедии в Грабово спустя 20 минут после падения самолета, забрал черный ящик и приказал организовать охрану места падения самолета.

"Местное население начинало мародерить. Цветмет, барахло и т.д...", - уточнил Пулатов.

Почти год Пулатов провел на подвале боевиков, которые подозревали его в преступлениях на территории "молодых республик". Отпустили в 2018-ом.

Сейчас он, судя по всему, живет в Донецке.

У 47-летнего Леонида Харченко по кличке Крот за пять лет накопилось не одно преступление.

В середине апреля 2014-го он организовал блокпост "ДНР" на перекрестке родной Константиновки и Донецка, а в конце месяца уже захватывал местный райотдел, чтобы забрать оружие. В мае взял в заложники трех милиционеров, в том числе начальника Константиновского РОВД. А в июне отправился в Славянск, потом в Донецк, где стал начальником 2-го отдела "ГРУ ДНР". Он отдавал приказы воевать в Логвиново, Донецком аэропорту, Углегорске, Красном Луче, Марьинке, за что получал многочисленные медали и награды. В розыске Харченко – с августа 2014-го.

По данным СБУ, в молодости Крот получил срок за изнасилование, три года провел в местах лишения свободы.

Сейчас боевик живет в Донецке, его фото мы нашли на страничке дочери Натальи.

Пойдут на все

Бывший зампред СБУ Александр Скипальский сказал Главреду, что Россия пойдет на все, чтобы Международный трибунал не получил показания людей, принимавших участие в этом преступлении.

"Я даже представить себе не могу, что Россия может выдать людей, которые укажут на роль Министерства обороны РФ в этом террористическом акте. А какие будут использованы способы и приемы, это уже будет зависеть от решения и фантазии кремлевских властей. Но я на сто процентов уверен - там сделают все, чтобы не дать возможность допросить этих свидетелей", - говорит генерал.

Он тоже приводит в пример операцию наших спецслужб по похищению из Донецка одного из боевиков – сейчас подозреваемый находится под стражей, а СБУ засекретило о нем данные. Скипальский не исключает, что силовики могут похищать и других фигурантов, причастных к этому преступлению. Даже из России.

"Такая версия имеет право на существование, но она трудновыполнима. Даже в безопасных странах Латинской Америки, Европы, где в последние годы появилось больше бдительности. Но раньше было легко расправиться с теми, за кем охотились спецслужбы. А Россия всегда очень жестко устанавливала контрразведывательный режим. И провести такую операция не так просто. Я помню сложности, с которыми Англия выводила своего агента Олега Гордиевского, который попал под подозрение Москвы. Но это происходило на грани фола. Можно похитить и из России, но это будет очень сложно", - допускает Скипальский.

Ждать 30 лет?

Подобные преступления могут расследоваться десятилетиями. Поэтому рассчитывать, что эти люди быстро предстанут перед судом – не стоит, считает политолог Тарас Березовец.

"В свое время ливийский лидер Муаммар Каддафи был причастен к сбитию самолета над Шотландией. И это дело расследовалось в итоге тридцать лет, пока они согласились выплатить компенсации родственникам 259 жертв, погибших в том теракте. Сейчас прошло на самом деле всего пять лет – для международного правосудия это ничего", - говорит Березовец.

И добавляет, что Россия вряд ли когда-нибудь согласится выдать виновных, причастных к этому страшному преступлению.

Иначе разрушится основа кремлевского мифа, согласно которому Владимир Путин всегда обещает, что прикроет исполнителей его преступных приказов. И пока он живой, и даже после его смерти ситуация вряд ли изменится Возможно со временем, если РФ будет прижата обстоятельствами и все это будет доказано, возможно они согласятся на компенсацию семьям погибших", - считает Березовец.

По его словам, будет суд, после которого причастных огласят в международный розыск.

"Но эти люди и так за границы России и стран СНГ выезжать не будут. Поэтому спокойно доживут до старости. А если будут представлять угрозу, то их просто по-тихому ликвидируют – уберут, как в России происходило не раз", - добавляет Березовец.

Что касается Нидерландов, то там вопрос справедливого наказания уже завис и не относится к категории первоочередных.

"Сейчас хотят смягчить, а со временем вообще отменить антироссийские санкции. В авангарде этого процесса пока выступают Италия и Франция, потом Германия. Но Нидерланды не сильно этому сопротивляются. Создается впечатление, что они закрывают глаза на собственных граждан, чтобы в дальнейшем дать возможность торговать и работать с Россией. Поэтому, к сожалению, международная политика цинична", - констатирует политолог.